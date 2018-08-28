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Son dakika: Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberi! "Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan eski Eş Genel Başkanı 'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 12:13
Son dakika: Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Eski Eş Genel Başkanı 'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş'ın avukatları duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi. Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti. Duruşmaya 3 Ekim'de devam edilecek.

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Son dakika: Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
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