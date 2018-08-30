Barkey ile Osman Kavala 93 saat ne görüştüler?

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Muhalif yazarların Tayyip Erdoğan'a uyuzluk olsun diye serbest bırakılmasını istedikleri Osman Kavala da bir işadamı, pardon, "iş insanı" diyecektik öyle ya...

Çok zengin. Lakin solcu olarak tanınıyor. "Kızıl Soros" diyen de var.

Yayınevi kurması ve birtakım ak saçlı, ak sakallı "liberal akademisyenlere" destek olmasıyla tanınır.

İmdi... Zengin bir Türk solcusu bir CIA görevlisiyle tam 93 saat ne konuşur?

Çenelerinin çok düştüğünü ve her seferinde birer saat görüştüklerini kabul etsek bile en az 93 konuşma yapar bu...

Geyik mi yapıyorlardı?

Robert Kolej anıları falan?

İyi ama niçin hiçbir CIA ajanı beni arayıp Boğaziçi günlerimi sormuyor?

Ne güzel Tansu Çiller'i falan çekiştirirdik...

"Dünya ahvali" üzerine fikirlerimi de sormuyor, Kürt meselesini de, Ermeni işini de...

En son MOSSAD aramıştı, "sizi misafir edelim, İsrail'i bir gezdirelim be" dediler, fellik fellik kaçtım.

Auschwitz'e yaptığım geziden sonra bir konferans vermiş, gözümle gördüğüm toplama kamplarını anlatmıştım, "hah, kullanışlı bir aptal bulduk galiba" diye mim koymuşlardı herhalde...

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