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Barkey ile 93 saat ne görüştüler?

Sabah Gazetesi yazarı , Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ile 'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak tutuklanan ve Henri Barkey'in 93 saatlik telefon görüşmelerini kaleme aldı. Engin Ardıç yazısında, "Toplam 93 saatlik bu görüşmeler Kavala'nın şirketine ait olan ancak yakınları tarafından da kullanılabilen telefonlardan yapılmış. Yoksa ile Kavala'nın beslediği kullanışlı aptallar da mı görüşüyorlardı? Benim uzun süredir merak ettiğim şudur: Bazı liberal aydınlar vatanlarını bedava mı sattılar yoksa para pul da aldılar mı?" dedi.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 16:35
Barkey ile Osman Kavala 93 saat ne görüştüler?

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Muhalif yazarların Tayyip Erdoğan'a uyuzluk olsun diye serbest bırakılmasını istedikleri da bir işadamı, pardon, "iş insanı" diyecektik öyle ya...
Çok zengin. Lakin solcu olarak tanınıyor. "Kızıl Soros" diyen de var.
Yayınevi kurması ve birtakım ak saçlı, ak sakallı "liberal akademisyenlere" destek olmasıyla tanınır.
İmdi... Zengin bir Türk solcusu bir görevlisiyle tam 93 saat ne konuşur?

Çenelerinin çok düştüğünü ve her seferinde birer saat görüştüklerini kabul etsek bile en az 93 konuşma yapar bu...
Geyik mi yapıyorlardı?
Robert Kolej anıları falan?
İyi ama niçin hiçbir CIA ajanı beni arayıp Boğaziçi günlerimi sormuyor?
Ne güzel Tansu Çiller'i falan çekiştirirdik...
"Dünya ahvali" üzerine fikirlerimi de sormuyor, Kürt meselesini de, Ermeni işini de...
En son MOSSAD aramıştı, "sizi misafir edelim, İsrail'i bir gezdirelim be" dediler, fellik fellik kaçtım.
Auschwitz'e yaptığım geziden sonra bir konferans vermiş, gözümle gördüğüm toplama kamplarını anlatmıştım, "hah, kullanışlı bir aptal bulduk galiba" diye mim koymuşlardı herhalde...

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Barkey ile Osman Kavala 93 saat ne görüştüler?
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