FETÖ üyelerinin ‘Bylock’ yazışmaları deşifre oldu

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı 'ByLock' sistemi aşama aşama çözülürken, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yapıya yönelik dün sabah İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda başka kişiler adına açılan hatlara yüklenen 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen 52 şüpheliden 15'i yakalandı. Halen 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden aranan 37 firari şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, FETÖ/PDY üyelerini deşifre eden, örgüt üyelerinin tasfiyesinde ve soruşturmalarda önemli veri tabanı oluşturan 'ByLock' çözümlemelerinde ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

Deşifre edilen yazışmalarda FETÖ'nün sözde il 'imamı' bir hücre üyesi tarafından, örgütün başka bir üyesine buluşma yerlerine ve gizli toplantılara otomobille gitmelerinin sakıncaları anlatılıyor.

HÜCRE SORUMLUSU, MOBESE'YE TAKILMA ENDİŞESİYLE ARAÇ KULLANIMINI SAKINCALI GÖRÜYOR

"Abla yurtta yapmamız tedbirli mi?" diye mesaj atan bir örgüt üyesi, sözde 'sorumlu' örgüt elemanı tarafından "Yanlış anlamayın yargılamak için söylemiyorum; arkadaşlar yarın giderken kimse araba kullanmasın, geçen sefer deşifre olanlar MOBESE'lerin takip ettiği plakadan tespit edildi" şeklinde uyarılıyor.

ÖRGÜT ÜYELERİ ARASINDAKİ PANİK GÖZE ÇARPIYOR

Yakalanan 15 FETÖ üyesi ile firari 37 kişinin Bylock üzerinden yaptıkları yazışmaların deşifrelerinde, 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerden, örgütün 'izdivaç' yapılanmasına düzenlenen operasyonlar üzerine örgüt mensupları arasında yaşanan panik dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ: "BUNDAN SONRAKİ SEÇİMLERDE AKP'Yİ DESTEKLEYELİM, KİME DESTEK VERİYORSAK O DÜŞÜYOR"

AK Parti'nin yeniden iktidara geldiği 1 Kasım 2015 seçimleri hüsranla karşılandığı, örgüt üyeleri arasında yapılan yazışmalarda bariz şekilde ortaya çıkıyor. Mesajda, "Bundan sonraki seçimlerde AKP'yi destekleyelim, kime destek veriyorsak o düşüyor zaten, belki işe yarar" ifadeleri yer alıyor.

FETÖ/PDY üyelerini deşifre eden, örgüt üyelerinin tasfiyesinde ve soruşturmalarda önemli veri tabanı oluşturan 'ByLock' yazışmalarındaki içerikler, operasyonlar sonrası örgüt içindeki panik havasını da yansıtıyor. Örgüt içi yazışmalarda yapılan operasyonlara dikkat çekilirken, "Bugün Antalya'ya operasyon yapıldı. Bizim ev dahil toplu bir gezi ne kadar uygun olur ki? Abla yanlış anlama, derdim kendim değil, gelmemek de değil, biliyorsunuz ama başka bir çözüm mü bulsak?

"ABLA YURTTA YAPMAMIZ TEDBİRLİ Mİ?"

"Yanlış anlamayın yargılamak için söylemiyorum, arkadaşlar yarın giderken kimse araba kullanmasın, geçen sefer deşifre olanlar MOBESE'nin takip ettiği plakadan tespit edildi" ifadeleri kullanılıyor.

"CEP TELEFONU KULLANMAYIN, İNTERNETTEN SESLİ ARAMALAR DAHA İYİ"

FETÖ'nün izdivaç yapılanması ise bir diğer içerikte örgüt üyelerini tanıştırırken 'ticari bir ürün' muamelesi yaparak, deşifre olmamaları için kullandıkları yöntemleri sıralıyor.

Örgüt içinde evliliklerden sorumlu olduğu sanılan sözde 'izdivaç ablası'nın attığı Bylock mesajlarında;

"O hanımı uygun yaşta adayımız bulunmadığı için iade etmeyi düşünüyoruz. Biz arkadaşlarımıza ikinci görüşme sonrası telefon numaraları veriyoruz, numaraları rehberimize ekliyoruz. Ama üçüncü yüz yüze görüşmeye kadar birbirimizi aramıyoruz. WhatsApp'ın arama kısmını kullanabilirsiniz, ancak oradan da hizmetle ilgili konular konuşmayalım. Yüz yüze görüşmeden sonra birbirinizi arayabilirsiniz. Fakat internetten sesli aramalar daha iyi" ifadeleri dikkat çekiyor.



Hücre üyeleri arasında vaiz, yurt görevlisi ve öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarında görev yapanlar var

İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda, başka kişiler adına açılan hatlara yüklenen gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen FETÖ üyeleri içinde vaiz, yurt görevlisi ve öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarında görev yapanlar bulunuyor. FETÖ/PDY üyelerini deşifre eden, örgüt üyelerinin tasfiyesinde ve soruşturmalarda önemli veri tabanı oluşturan gizli haberleşme ağı 'ByLock' ile ilgili şu ana kadar 18 milyonun üzerinde yazışma dosyası deşifre edildiği belirtiliyor.