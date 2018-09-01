Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dün gece Ayvalık Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada, fiber tekneyle Midilli Adası'na kaçma girişiminde bulunan ve içinde 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etti. Ekipler, 2'si çocuk 6 kişiyi yakalayarak karaya çıkardı.

FETÖ'cüleri taşıyan tekne Ayvalık açıklarında alabora oldu

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik tespiti ve GBT sorgusu neticesinde 4 şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi şüphesiyle Bursa'da haklarında adli işlem yapıldığı ve Midilli Adası'na kaçmak için organize hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 13 bin Euro ve 5 bin 350 Dolar ele geçirildi. Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

4 şüphelinin FETÖ davalarında aranan, uzun süredir aileleriyle birlikte saklanan ve görevlerinden ihraç edilmiş öğretmen oldukları belirtildi.