Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Midilli'ye kaçmak isteyen şüphelileri yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) şüphelisi 4 kişi ile 2 çocuğu yasa dışı yollardan 'ın 'na kaçmak isterlerken yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 12:21
Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dün gece Ayvalık Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada, fiber tekneyle 'na kaçma girişiminde bulunan ve içinde 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etti. Ekipler, 2'si çocuk 6 kişiyi yakalayarak karaya çıkardı.

FETÖ'cüleri taşıyan tekne Ayvalık açıklarında alabora oldu

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik tespiti ve GBT sorgusu neticesinde 4 şüphelinin, /PDY üyesi şüphesiyle 'da haklarında adli işlem yapıldığı ve Midilli Adası'na kaçmak için organize hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 13 bin Euro ve 5 bin 350 Dolar ele geçirildi. Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

4 şüphelinin FETÖ davalarında aranan, uzun süredir aileleriyle birlikte saklanan ve görevlerinden ihraç edilmiş öğretmen oldukları belirtildi.

FETÖ üyelerinin ‘Bylock’ yazışmaları deşifre oldu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN