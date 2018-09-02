FETÖ’ye karşı ortak mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bu ay gerçekleştireceği yoğun diplomasi trafiğine Kırgızistan
ziyaretiyle başladı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve 6 bakan eşlik etti. Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından törenle karşılandı. Tören kıtasına "Salam asker" diye seslenen Erdoğan ve Ceenbekov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Resmi karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan ve Ceenbekov, baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra Türkiye
ile Kırgızistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik
Konsey toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, FETÖ
konusunda şunları kaydetti:
FETÖ'nün Kırgızistan'da hala mevcudiyetini sürdürüyor olması, tabi ki, gelecekle ilgili 15 Temmuz
'da yaşadığımız sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşmamız iki tarafın da yararına olacaktır. FETÖ HERKES İÇİN TEHDİT
Erdoğan, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında da şu mesajları verdi:
Pazartesi gün (yarın) Çolpan Ata'da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi'ne diğer üye ülke devlet başkanları ile birlikte katılarak önemli kararlar alacağız. Bunun yanında gerek Kırgızistan ile gerek Konsey üyesi diğer ülkeler ile ticaretimizi geliştirmenin yollarını arayacağız.
Görüşmelerimizde, Kırgızistan'daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesi tabiatıyla başlıca gündem maddemizi de oluşturdu. 15 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunan FETÖ mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Ülkemiz son dönemde attığı kararlı adımlarla bu terör örgütünün belini kırmayı başarmıştır. Demokrasimize kast eden, Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız.
Bu kapsamda görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdik. Zira, biz kardeşsek, bizim çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Bunlar askeriyeye, polis teşkilatına, bunlar devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar, oralardan da aynı darbeyi burada yaparlar. İki tarafın da bu terör örgütüyle mücadele bağlamında atılacak adımlarla FETÖ meselesini gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşma konusunda ben inanıyorum ki Kırgızistan'ın da kazanımları daha da artacaktır. Biz deneyimlerimizle her zaman için Kırgızistan'ın ve tüm Kırgız kardeşlerimizin yanında olacağız.
Bu bakımdan Maarif Vakfı'nı çok önemsiyoruz. Maarif Vakfı ile Kırgızistan MEB'in müşterek yapacağı çalışmalarla süratle buradaki sıkıntıyı gidermek ve el ele vermek suretiyle bu dayanışmayı göstermemizin faydalı olacağına inanıyorum. BAŞKAN'A GECE YARISI SEVGİ GÖSTERİSİ
Kırgızıstan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile akşam yemeğinin ardından oteline dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türk ve Kırgız vatandaşlar gece yarısı sevgi gösterisi ile karşıladı. Makam otomobilini durduran Erdoğan, Türk ve Kırgız vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti. Ellerinde Türk ve Kırgız bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Dik duran Erdoğan" diye slogan attı. Öte yandan vatandaşlar, Erdoğan'a içerisinde portresi ve Rabia sembolü bulunan tablo hediye etti. Bu arada Erdoğan'ın makam otomobilinde, Fenerbahçe-Kayserispor maçını takip ettiği de görüldü. 12 ANLAŞMA IMZALANDI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Ortak Bildirisine imza attı. İki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle: TİKA ile Kırgız Alıkul Osmonov Milli Kütüphanesi arasında Türkiye Kırgızistan Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı
. İki ülke sağlık bakanlıkları arasında Karşılıklı Anlayışa Dair Mutabakat Zaptı. Türkiye Maarif Vakfı ile Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı. Bişkek-Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, Kırgız Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp Eğitimi Almasına Dair Anlaşma. Hava Ulaştırma Anlaşmasının Tadiline ilişkin Protokol. Afet ve Acil Durumların Önlenmesi ve Giderilmesi Alanında İşbirliğine Dair Sözleşme. Tüketicinin Korunması İşbirliği Mutabakat Zaptı. Ortak Gümrük Konseyi Kurulması Mutabakat Zaptı. Teknik Düzenleme Standardizasyon Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Meteoroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması. Askeri Nakdi Yardım Protokolü.