Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulus¸ Savas¸ı'nın en o¨nemli anlarından biri olan Sivas Kongresi'nin, vatanının bo¨lu¨nmez bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨ sagˆlamak u¨zere topyekun mu¨cadele kararının alındıgˆı tarihi bir do¨nemec¸ olduğunu vurgulayan Erdoğan, kongrenin bagˆımsızlık ve o¨zgu¨rlu¨k mes¸alesinin yeniden yakıldıgˆı, is¸gale kars¸ı milli iradenin tes¸kili, Misakımillinin belirlenmesi, Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisinin ac¸ılıs¸ı ve Cumhuriyetin kurulus¸u ac¸ısından da o¨nemli bir rol oynadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"(Manda ve himaye kabul edilemez. Milli sınırlar ic¸inde vatan bir bu¨tu¨ndu¨r, parc¸alanamaz) du¨sturuyla hareket eden aziz milletimiz, Sivas Kongresi'nden sonraki su¨rec¸te de varlıgˆına, milli ve manevi degˆerlerine kastedenlere, aynı azim ve s¸uurla daima kars¸ı c¸ıkmıs¸tır. Kahraman milletimizin, bugu¨n de ekonomik ve siyasi bagˆımsızlıgˆımıza yo¨nelen her tu¨rlu¨ saldırı kars¸ısında birlik ve beraberligˆinden o¨du¨n vermeden, iradesine ve istikbaline sahip c¸ıkması, u¨lkemize yo¨nelik hain giris¸imlere kars¸ı tu¨m gu¨cu¨yle direnmesi, o mu¨cadele ruhunun halen muhafaza edildigˆinin somut bir go¨stergesidir. Sivas Kongresi'nin yıl do¨nu¨mu¨nde, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal olmak u¨zere, tu¨m kahramanlarımızı saygı ve s¸u¨kranla anıyor, bu kongreye ev sahipligˆi yapan Sivaslıları ve tu¨m vatandas¸larımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."