FETÖ'nün İzmir'deki "mahrem imamları" davası sürüyor

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla 15'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 15 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

"ByLock İÇERİKLERİ HENÜZ MAHKEMEYE ULAŞMADI"

Mahkeme Başkanı, İzmir Emniyet Müdürlüğünden beklenen raporlarla ByLock içeriklerinin mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Duruşmada ifade veren tanık E.K, Ankara'ya okumaya gittiğinde tutuklu sanıklardan Fuat Elibol'un kendisine öğrenci evi bulduğunu, evde üniversiteye hazırlanan gençlerin olduğunu söylediğini anlattı.

"ÖRGÜT EVİ OLDUĞUNU ANLADIM"

Tanık E.K, "Zaman geçince bu evin örgüt evi olduğunu anladım. 3 kişi kalıyorduk, 2'si Azerbaycan uyrukluydu. Ev abisine kira adı altında 100'er lira veriliyordu." diye konuştu.

"ÖRGÜT EVİNDE SOHBET VERİYORDU"

Tanık H.K. de 2010 yılında tayini çıktığında ev aradığını, tutuklu sanıklardan Alper Demirel'in ev bulabileceğini söylediğini dile getirerek, "Belli bir dönem görüşmedik. 17-25 Aralık öncesinde Alper Demirel'i sohbetlerde gördüm. Sohbet veriyordu. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapıdan çekildim. Alper, sohbetlere niye gelmediğimi sordu. Ben de yapının yanlış yerlere yöneldiğini söyledim. Alper toplantılara gelmedikçe beni aradı." ifadelerini kullandı.

Önceki beyanlarını tekrar eden tutuksuz sanıklar, ekleyecek bir hususun olmadığını söyledi.

Duruşmaya yarın tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2016'da düzenlenen operasyonlarda "mahrem imam" oldukları iddiasıyla 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 15 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği", 33 kişinin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.

Başka mahkemelerde yargılanan 4 kişiye ait dosyanın, bu dava dosyasıyla birleştirilmesiyle sanık sayısı 52'ye yükselmişti.