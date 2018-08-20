10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

TRUMP'A BİR ÇAĞRI MI YAPILIYOR?

Papaz Brunson'un Trump'ın Kasım ayındaki seçimlerde evangelistlerin oyunu almak için önemli bir silah olduğunun altı çiziliyor. Bu seçim Cumhuriyetçiler için önemli. Trump başkan olarak kalır kalmaz orası ayrı ama bu yönetim için Kasım ayındaki seçimler çok kritik. O nedenle Papaz'ın serbest kalması gerekiyor onlara göre, Papaz bırakılacak ki, evangelistlerin oyları demokratlara gitmesin. Mesele bu. Weekly Standart'daki makale, Trump'a "Papaz'ı al da gerekirse FETÖ'yü ver" şeklinde bir çağrı olarak yorumlanabilir.