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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası

Giriş Tarihi: 20.08.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 18:38
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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası
10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

BU İDDİAYI KİM NEDEN GÜNDEME GETİRDİ?
Amerikan yönetiminin Papaz Brunson davası üzerinden Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı gerçekleştirdiği bu süreçte Trump'a yakın bir yayın organı, elebaşının iade edilmek üzere yargılanabileceğini duyurdu. Peki böyle bir haber neden şimdi ortaya çıktı, neyi amaçlıyor olabilir, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası
10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

FETÖ ELEBAŞININ İADE İDDİASI KİME AİT?
ABD'de Weekly Standart adlı bir dergide yazılan makalede, elebaşı Gülen'in iade edilmesi için yargılama sürecinin başlatılabileceği ifade edildi.

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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası
10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

FETÖ İDDİASINI ORTAYA ATAN YAYIN ORGANI KİME AİT?
Weekly Standart Murdoch grubundaydı. Neo-conların etkin olduğu bir yayın organı olarak biliniyor. Murdoch'tan sonra ABD'de bir Yahudi yatırım holdingi olan Anchultz ailesine satıldı. Yahudi lobisinin yanı sıra Trump yönetimine yakın isimleri yazar kadrosunda bulunduran bir yayın organı.

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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası
10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

BURADA NE MESAJ VERİLİYOR?
Yazıda Trump'ın Papaz Brunson için Türkiye'ye saldırdığı vurgulanıyor. Ancak bunun bir sonucunun olmadığına dikkat çekiliyor. Öte taraftan Türkiye'nin ABD'den iyice uzaklaştığı ve hatta Rusya'nın Türkiye'yi NATO'dan ayırmak için beklediği gibi yorumlar yapılıyor.

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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası
10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

TRUMP'A BİR ÇAĞRI MI YAPILIYOR?
Papaz Brunson'un Trump'ın Kasım ayındaki seçimlerde evangelistlerin oyunu almak için önemli bir silah olduğunun altı çiziliyor. Bu seçim Cumhuriyetçiler için önemli. Trump başkan olarak kalır kalmaz orası ayrı ama bu yönetim için Kasım ayındaki seçimler çok kritik. O nedenle Papaz'ın serbest kalması gerekiyor onlara göre, Papaz bırakılacak ki, evangelistlerin oyları demokratlara gitmesin. Mesele bu. Weekly Standart'daki makale, Trump'a "Papaz'ı al da gerekirse 'yü ver" şeklinde bir çağrı olarak yorumlanabilir.

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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası
10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

PAPAZ BRUNSON'A KARŞI FETÖ ELEBAŞI?
Trump yönetimi belli ki bazı arayışlar içerisinde. Seçim sürecine az kaldı. Demokratlar Brunson üzerinden Türkiye'ye savaş açılmasına tepkili. Bunun oy için yapıldığına dikkat çekiyorlar. Bu da Trump'ın elini zayıflatıyor. Bu son verilen mesaj, mesele Papaz ise bunun için başka adımlar atılmasını öneriyor. Türkiye'ye saldırmanın işe yaramayacağı vurgulanıyor. İstenilen kişinin elebaşı Gülen olduğuna dikkat çekiliyor.

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10 soruda Trump lideri Gülen'i iade edecek iddiası
10 soruda Trump FETÖ lideri Gülen'i iade edecek iddiası

HABERİN AMACI NE?
Trump'a " elebaşını iade et" gibi bir çağrı var. Kamuoyunun nabzını yoklamaya yönelik bir durum olabilir. Bunu yapanlar Yahudi lobisi ve neoconlar. Bunların önümüzdeki süreçte Amerikan politikalarında farklı amaçları var. Öncelik Kasım ayındaki seçim.

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