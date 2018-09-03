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Son dakika: sınırı bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliği tarafından sınır hattının bölgesi ilan edildiği açıklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 16:49 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 16:59
Son dakika: Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, " sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Hududun geri bölgesinde, 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Aynı açıklamada, özel güvenlik bölgesi kararının yürürlükte olacağı 31 Ağustos - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında sınır hattına her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı da duyuruldu.

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Son dakika: Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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