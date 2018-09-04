PKK/YPG’ye ağustosta da ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda ağustosta yurtiçi ve dışında düzenlenen operasyonlarda YPG
/PKK
üyesi 170 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekâtları ve operasyonlarda 400'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
TSK ile MİT tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine 15 Ağustos'ta düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın sözde elebaşılarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden öldürüldü. Şırnak
'ın Kaval Dağı bölgesinde 20 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristlerin terör örgütü PKK'nın sözde "Botan saha sorumlusu", "Brüsk Cizre" kod adlı Yusuf Sungur ile yardımcısı "Eşref Batü" kod adlı Serbest Gün olduğu belirlendi. Gümüşhane
'de 22 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olduğu bildirildi.
Güvenlik güçlerince 26 Ağustos'ta, Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi. "Poyraz Agir" kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu bildirildi.