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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika af açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den af açıklaması... af ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli." dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 11:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika af açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'nin af talebine ilişkin, "Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli. Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranı, yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

ABD'Lİ BRUNSON HAKKINDA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Rahip Brunson davasının savcısının görev yerinin değişmesine ilişkin haberlere yönelik, "Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür" dedi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DAVALARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davalara yönelik, "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan 289 dava var, 203'ü sonuçlandı. 86 dosya devam ediyor. Belki Akıncı Üssü davası ve bazı sanık sayısı fazla olan davalar sarkabilir. Onun haricinde tüm darbe yargılamalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini ümit ediyoruz" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika af açıklaması
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