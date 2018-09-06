29 güvensiz ürün için toplatma kararı

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29 için toplatma kararı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 10:08
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan, ağırlıklı ithal ürünlerin denetimlerini hızlandırdı - Denetimler sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı, bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu - Toplatılacak ürünler arasında elektrik motoru, su ısıtıcısı, ağda makinesi, priz, yangın söndürme cihazı, emniyet kemeri, saç kurutma makinesi ve LED'li yılbaşı ışığı gibi eşyalar yer aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ağırlıklı ithal ürünlere yönelik sıkı denetimler sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

Sanayi, KOBİ ve girişimcilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi, üretim sürecinin hızlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Söz konusu pakette yer alan "Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi" hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bakanlığın sıkı denetimleri sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

Toplatılacak ürünler arasında elektrik motoru, su ısıtıcısı, ağda makinesi, priz, yangın söndürme cihazı, emniyet kemeri, LED lamba, saç kurutma makinesi, güç inventörü, LED'li yılbaşı ışığı ve porselen duyulu askı takımı gibi eşyalar yer aldı.

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisi oluşturuldu

Bakanlık, yerli üretimin haksız rekabete maruz kalmasının önüne geçecek diğer adımları da hayata geçirdi.

Bu kapsamda, veriye dayalı sistem yaklaşımı çerçevesinde, test ve muayene kapasitesinin maksimum seviyeye çıkarılması, denetçi kalitesinin artırılması ve denetim süreçlerinin hızlı ve etkin yönetilmesi hususlarını içeren yeni bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Stratejisi oluşturuldu.

Etkin piyasa gözetimi ve denetiminin en önemli unsuru olan test ve muayene kapasitesinin artırılması amacıyla Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) yanı sıra başta üniversitelerin laboratuvarları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör laboratuvarlarının da PGD işlemlerinde kullanımının sağlanması için çalışmalara başlandı.

Uygunsuzluğu tespit etme anlayışından uzaklaşarak uygunsuz ürünün kaynağında üretilmemesi için üreticilere teknik mevzuat konusunda bilgilendirme ve rehberlik yapma faaliyetlerine ağırlık verilmesi planlandı.

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla karşılıklı faydaya dayalı olarak paylaşılarak, uygunsuzluğun kaynağında çözülmesinin sağlanması kararlaştırıldı.

Güvensizliği tespit edilen ve toplatma kararı alınan ürünlerin listesi şöyle:

NoÜreticinin ÜnvanıMarka/Model/Numune ÖzellikleriToplatma Kararı Alınmasının Nedeni
1Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG075P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
2Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG110P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
3Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG150P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
4Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG220P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
5Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG300P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
6Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG400P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
7Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG550P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
8Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG750P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
9Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.MEGA Marka MEG1100P4 Model Elektrik MotoruEnerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
10Suyıka Uluslararası Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Şti.SUYIKA Marka, Turbo, Süper Şofben S 2070 7000W Ani Su IsıtıcıElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
11Suyıka Uluslararası Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Şti.SUYIKA Marka Turbo Millennium Model 7000W Ani Su IsıtıcıElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
12Biofor Kozmetik Elektrik Elektronik Makina Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.PRODERM Marka Plus Roll On Ağda MakinasıElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
13Başkent Isı Rezistans-Nimet ÖnalBaşkent Isı Rezistans Marka 11/2 Model (380V, 7,5KW) Daldırma Tipi Su IsıtıcısıElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
14Pelsan Aydınlatma San. ve Tic. AŞ.16A, 250V Normal Korumalı, Örtücüsüz, İletkenleri Sökülebilen, A Tasarımlı Vida Bağlantılı, İki Kutuplu,Yan Topraklama Kontaklı, Keira Model Priz VE 16A, 250V Normal Korumalı, İletkenleri Sökülebilen, Anahtarlı, Taşınabilir 5'li, İki Kutuplu Yan Topraklama Kontaklı Foça Model PrizElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
15Güler Yangın Söndürme Cihazları-Kadir GülerGüler Marka 6 kg Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) Kasım 2017 Tarihli Yangın Söndürme CihazıYangın performansı deneyinden olumsuz sonuç alınması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
16Massi Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.Asem Marka "131 Otomatik" Model Emniyet KemeriÖlümcül yaralanma riski teşkil etmesi nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
17Vatan Yatırım ve Dış Ticaret Ltd. Şti.KERNEL Marka 6W E27 Başlıklı Kendinden Balastlı Led LambaElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
18Üreticisi ve ithalatçısı tespit edilemediTIANLANG Marka TL-1200 Model Saç Kurutma MakinesiElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
19Üreticisi ve ithalatçısı tespit edilemediNIKAI Marka DH-999 Model Saç Kurutma MakinesiElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
20Murat Grup Gümrükleme-İsmet TekbayanPure Marka KSC1000P Model Power Inventer ( Güç İnventörü)Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
21Murat Grup Gümrükleme-İsmet TekbayanPure Marka KSC2000P Power Inventer ( Güç İnventörü)Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
22Murat Grup Gümrükleme-İsmet TekbayanPure Marka KSC3000P Model Power Inventer ( Güç İnventörü)Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
23Murat Grup Gümrükleme-İsmet TekbayanPure Marka KSC5000P Model Power Inventer ( Güç İnventörü)Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
24Başak Elektronik-Cesim KalayUCS AYSAN Marka 8033U1 Power İnventer (Güç İnventörü)Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
25Başak Elektronik-Cesim KalayUCS AYSAN Marka 83000U1 İnventer (Güç İnventörü)Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
26Başak Elektronik-Cesim KalayUCS AYSAN Marka 80364U1 Power İnventer (Güç İnventörü)Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
27Başak Elektronik-Cesim KalayUCS AYSAN Marka 81000U1 Power İnventer (Güç İnventörü)Elektrik Çarpma ve Yangın Çıkarma Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerini Karşılamaması.
28Benar Aydınlatma San. ve Tic. Ali ACARBenar Markalı, RS-SE 006 Model Ledli Yılbaşı IşığıElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
29Espar Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.Espar Marka EA-001 Model E27 Porselen Duylu Askı TakımıElektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.
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29 güvensiz ürün için toplatma kararı
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