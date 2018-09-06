İdlib çatışmasızlık bölgesi korunmalı

'TÜRKİYE İLE İDLİB KONUSUNDA HEMFİKİRİZ'
Ortak basın toplantısında konuşan Alman Bakan Maas
, Türkiye
ile Almanya'nın ilişkilerinin daha sağlıklı ve yapıcı bir zeminde oluşması açısından stratejik menfaatin altını çizerek, bakanlar olarak diyalog mekanizmasını oluşturmak istediklerini belirtti. İdlib
noktasında Türkiye ile hemfikir olduklarını sözlerine ekleyen Maas, "Çatışmaların olabileceğini görüyoruz. Türk ortağımız ile de görüşmelerimizi devam ettireceğiz. İnsani boyutta nasıl yardım oluşturabiliriz bunu da ele aldık. Tahran'daki zirve ile ilgili Türkiye'yi destekliyoruz" şeklinde konuştu. MAAS, MECLİS'TE FETÖ İHANETİNİ GÖRDÜ Almanya Dışişleri
Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu eşliğinde TBMM
'ye ziyarette bulundu. Maas, Meclis'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 15 Temmuz
2016'daki hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan bölümlerini gezdi. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi alan Maas, darbe gecesi hasar gören TBMM Genel Kurul Salonu'nu da inceledi. "İDLİB'TEKİ 3.5 MİLYON İNSANIN 2 MİLYONU TÜRKİYE'YE GELEBİLİR"
Suriye
rejiminin saldırmak istediği İdlib'te mesele radikal terörist gruplar ise o zaman bunlara yönelik ortak strateji belirlenmesi gerektiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu
, "Zaten strateji de belli, sonuç odaklı. Burada 3.5 milyon insan var. Kaç milyonu Türkiye'ye gelebilir? Belki 2 milyon. Belki daha fazla gelecek. Peki bu teröristler nereye gidecek? Bunlar Türkiye'ye de gelebilir. Geldikleri ülkelere de geri dönebilirler. Yabancı terörist savaşçılar başka transit ülkelere de gidebilirler. Avrupa'ya gidebilir, ötesine de gidebilir" dedi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de rejimin saldırarak İdlib'i ele geçirmek istediğini belirterek "Her bakımdan bir felaket olur" dedi
Kritik Tahran zirvesi öncesinde Ankara'yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Palas'taki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündem maddelerini ikili ilişkiler, Suriye'nin İdlib kenti ve bölgesel konular oluşturdu. "BAŞINDAN BERİ PLAN BELLİYDİ"
Astana Zirvesi'nin devamı niteliğinde yarın İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak Suriye zirvesini hatırlatan ve İdlib'e yönelik saldırıların zamanlamasına dikkat çeken Çavuşoğlu özetle şunları söyledi: "Bu saldırıları doğru buluyoruz. Saldırı olasılığı ortaya çıktığından bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu saldırıların yanlış olduğunu Rusya'ya ilettik. İdlib çatışmazlık bölgesinin korunması gerekiyor. Rejimin İdlib'e saldırmak isteği ve burayı ele geçirmek isteği açık. Ama rejimin garantörleri var, Rusya ve İran. Rusya ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz. Radikal terörist gruplara yönelik ortak strateji belirlememiz lazım. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur. Halep'ten, Doğu Guta'dan, Humus'tan hatta güneyden bu terörist grupları niye İdlib'e getirdik? Ya da koridor açarak onların silahlarıyla beraber niye buraya gelmesine izin verdik? Başından beri plan belliydi: 'Bu gruplar buraya gidecek, sonra bu grupların burada bulunmasını bahane ederek, burayı ele geçirmek için saldıracak"