Benin’e FETÖ virüsü uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Talon, Erdoğan tarafından Külliye'nin girişinde karşılandı. Ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Erdoğan, Talon'la düzenlediği ortak basın toplantısında FETÖ ile ilgili uyarılar da yaparak şunları söyledi:Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Benin'in ve Benin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Ve göreve geldiğimizden bu yana özellikle Afrika bizim için çok büyük bir önem arz eden bir kıta olmuştur. 12 büyükelçiliğimiz varken şu anda 41 büyükelçiliğimiz var. Ve hedefimiz Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır. Çünkü Türkiye 'nin Afrika halkıyla olan münasebetlerini böylece çok daha iyi bir konuma taşımış olacağız.Son derece verimli bir görüşme zincirini gerçekleştirmiş olduk. İlişkilerimizin mevcut durumu ile geleceğe yönelik proje ve hedeflerimiz üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Siyasi, askeri, ticari, ekonomik, kültürel tüm bu alanlarda atmamız gereken adımları konuşma fırsatımız oldu. Türkiye'nin savunma sanayiindeki konumu ve buna yönelik işbirliğini konuşma fırsatı bulduk. Aramızdaki ticaret hacmi istenilen bir seviyede değil. 2017 itibariyle 115 milyon dolar gibi bir ticaret hacmine sahibiz. Tabi hedef diyoruz ki bunu çok daha iyi bir konuma taşıyalım. Zira aramızdaki nüfus hacmine baktığımızda 81 milyon Türkiye, yaklaşık 11 milyon da Benin nüfusu var, 92 milyonluk nüfus potansiyeli istiyoruz ki ticaret hacmini çok daha iyi bir konuma taşıyalım.Türkiye ve Benin'in karşılıklı olarak elçilikler açması ilişkilerimize ivme kazandırmıştı. Kendilerinin bize tahsis ettiği 5 bin metrekarelik alanda kendi mimarimize has bir büyükelçilik inşa etmeye çalışıyoruz. Şu anda proje çalışmaları için talimatları verdik.Türk özel sektörünü Benin ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ediyoruz. Bunun olumlu yansımalarını da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2016 yılında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında özel sektörümüzün Benin'e ilgisi artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Türk işadamlarına gerekli desteği veriyor. Çeşitli vesilelerle ülkemizden iş adamlarının hüsnü kabul gördüklerini de biliyorum. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum.FETÖ meselesini görüşme fırsatı bulduk. Malum, bu örgüt bir virüs. Her ülkeye, her yere, her türlü kılığa girerek sızıyor, giriyor. Ve aynı şekilde tabi Benin'e de girmiş vaziyetteler. Maarif Vakfı temsilcimiz geçen hafta Porto-Novo'da görevine başladı. Temennimiz o ki FETÖ'nün ülkedeki tasfiyesi ile en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum. Nasıl ki Türkiye'de askerimize, polisimize, yargıya sızmışsa, devletin bütün kademelerine sızmışsa Benin'de de bunlar aynı taktikle aynı şekilde buralara sızarlar.VE sene 99, sene 2018. ABD kendisine 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Ve Charter okullardan Amerika'nın bu örgüte yıllık ödediği para 800-850 milyon dolar. Bunun özellikle bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum. Ve bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin olduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum.BENIN Cumhurbaşkanı Patrice Talon da, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna vurgu yaparak, Erdoğan'dan dünyadaki güç dengesinin sağlanması ricasında bulundu. Talon şöyle konuştu:Benin bu büyük ülkenin, Türkiye'nin dostu olarak kendini görmektedir.Tabi dünyada tek taraflılık riski var. Dünyanın dengeli olması önemli. Ve bizim gibi küçük ülkelerin küçük olduğu şey bu. Bizim ihtiyacımız olduğu şey daha fazla ekonomik kuvvetin ortaya çıktığı bir dünya. Güç dengesinin küçükleri koruduğu bir güç dengesini görmek istiyoruz. Sayın Erdoğan'dan bu yönden taleplerim oldu, bu dengenin sağlanması için kendisinden bir ricam oldu. Bizim çıkarlarımız bu yönde. Türkiye'nin tabi kalkınmaya devam etmesi bizim arzumuz ve bunun Afrika'ya etkisi olmasını bekliyoruz.