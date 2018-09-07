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nin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

nin yönetmeni , " / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 11:17
Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan ile avukatları katıldı. Söz alan Ali Avcı, soruşturmaya konu filmin darbeyi anlatan bir film olduğunu belirterek, "Bu film 'darbe olsaydı nasıl olurdu' yu anlatan bir film idi. Film tek kişilik değildir. Örneğin köprüyü kapatırken emniyet müdürlüğü yardım etti. Filmde Erdoğan'ın başına silah dayanması asıl sıkıntı çıkaran sahne. Sokaktaki çocuğa sorsanız darbenin hedefinin Erdoğan olduğunu söyler, Erdoğan da bunu söyler zaten. Eğer terör örgütü propagandası yapsaydım Erdoğan'ı namaz kılarken değil kaçış planı yaparken çekerdim" dedi.

Filminde subliminal mesaj verdiği iddiasını kabul etmeyen Ali Avcı, "Subliminal mesaj verdiğim ispat edilsin müebbet hapis almayı kabul ederim" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Savunmasının ardından karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Ali Avcı, "Beraatımı istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Avcı'yı, "/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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