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Son dakika: ’a yardım ve yataklık eden 7 kişi yakalandı

Son dakika haberi! 'da, terör örgütü 'a yardım ve yataklık yapan 7 kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 09:23
Son dakika: DEAŞ’a yardım ve yataklık eden 7 kişi yakalandı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; Terörle Mücadele Şubesi () ekipleri, bu sabah erken saatlerde Sultanbeyli'de çok sayıda adrese baskın düzenledi.

DEAŞ'A MADDİ DESTEK

Güvenlik güçlerince ilçede çok sayıda hücre evine düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ın cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine illegal mescitlerde para toplayıp aktardıkları, DEAŞ'ın ideolojik tabanına uygun eleman temin ettikleri, esnaftan fitre, zekat ve infak yoluyla elde ettikleri geliri bu örgüte aktardıkları belirtilen S.K., M.E., Ş.Y.B., E.A., B.A.Ü., M.S. ve M.U. adlı 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan zanlıların gizliliğe büyük önem verdikleri kaydedilirken, üzerilerine kayıtlı GSM hatlarını kullanmayıp internet tabanından takibi mümkün olmayan yöntemlerle haberleşme yaptıkları öğrenildi.

Örgüt adına tebliğ faaliyetleri de yaptıkları ileri sürülen ve kolluk kuvvetlerinin takibinden sıyrılmak için çeşitli iletişim yöntemleri kullanan 7 hücre üyesinin, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandığı öğrenildi.

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Son dakika: DEAŞ’a yardım ve yataklık eden 7 kişi yakalandı
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