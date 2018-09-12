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Son dakika: Türkiye'den 'de için ateşkes çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) 'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 01:55
Son dakika: Türkiye'den BM'de İdlib için ateşkes çağrısı

Sinirlioğlu, Rusya'nın talebi üzerine toplanan GK'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Astana görüşmelerinin Suriye'de şiddeti azaltmak ve siyasi sürece hız kazandırmak için yapıldığını hatırlatan Sinirlioğlu, Tahran zirvesinde de konusunun öne çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Sinirlioğlu, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısını yineledi.

Sinirlioğlu, ''Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif olarak çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.'' dedi.

Feridun Sinirlioğlu, ''İdlib'de askeri operasyonlar hiç şüphesiz insani felakete neden olur, mülteci akını başlatır, Türkiye ve Avrupa ve ötesinde muazzam güvenlik riskleri oluşturur.'' uyarısında bulundu.

Türkiye'nin 3,5 milyonla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, ''Ama şununla da yüzleşelim uzun süre önce kapasitemizin üst sınırına ulaştık.'' diye konuştu.

İdlib'de milyonlarca masum insanın hayatının tehlikeye atılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Bu uluslararası toplumun ortak görevi. Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları hayal kırıklığına uğratamayız.'' ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Türkiye'den BM'de İdlib için ateşkes çağrısı
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