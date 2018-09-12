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Son dakika: 'te /PYD'ye yönelik operasyon

Son dakika haberi! 'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü /PYD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 10:38
Son dakika: Gaziantep'te PKK/PYD'ye yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü üyesi /PYD üyesi bir şahsın Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri söz konusu adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed (30), sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlı, buradaki işlemelerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece terör örgütü PKK/PYD üyesi olmak suçundan tutuklandı.

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Son dakika: Gaziantep'te PKK/PYD'ye yönelik operasyon
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