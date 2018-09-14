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Son dakika: 'da operasyonu: 9 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü ile irtibatı tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 10:14

Cumhuriyet Başsavcıığı'nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde üyelerine ait evlere operasyon düzenledi. İlk etapta şüpheli H.T., M.T., S.H.K. ve B.K. gözaltına alınırken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi hakkında gözaltı kararı
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