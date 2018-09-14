Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcıığı'nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde DEAŞ üyelerine ait evlere operasyon düzenledi. İlk etapta şüpheli H.T., M.T., S.H.K. ve B.K. gözaltına alınırken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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