Son dakika: Yunanistan sınırında yakalanan PKK terör örgütü üyesi tutuklandı

Olay, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 23.50 sıralarında Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde meydana geldi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Arda Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda 1. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde PKK terör örgütü ile bağlantısı oldukları değerlendirilen 4 Türk şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar H.A. (30), N.S.A. (35), U.B. (27) ve E.A.'nın (27), Edirne İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlükleri'nce detaylı kimlik analizleri yapıldı. N.S.A. ve U.B. isimli şahısların herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı, H.A. ve E.A. isimli şahısların PKK terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu tespit edildi. E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şahsın gözaltı işlemleri devam ediyor.