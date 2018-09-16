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Başkan Erdoğan ralli şampiyonasında sporculara ödüllerini takdim etti

Başkan , Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Rallisi'nin finalinde ödül törenine katıldı. Toplamda 22 ülkede 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyon, 2010'dan bu yana ilk kez bir ayağı olarak Türkiye'de koşuldu. Başkan Erdoğan, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi

Giriş Tarihi: 16.9.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 15:10
Başkan Erdoğan ralli şampiyonasında sporculara ödüllerini takdim etti

Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği organizasyona 22 ayrı ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu katıldı. Başkan , Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin finalinde ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Başkan Erdoğan ödül töreninde şunları söyledi:

"Perşembe gününden bu yana çok farklı bir yarışmaya Dünya Ralli Şampiyonasına şahit olduk. Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 kanalda yayınlanması, 800 milyon insanın takip etmesi, ülkemizin güzelliklerinin yayınlanmasında vesile olan bu ralliyi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız, beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz."

ŞAMPİYONA, GÖRÜLMEMİŞ HEDİYE!

Ralli şampiyonuna, Uluslararası Otomobil Sporları Birliği (FIA) organizasyonlarında daha önce tanık olunmamış farklı bir hediye verilecek. TOSFED, WRC tarihinde ilke imza atarak şampiyona, 47 metrelik lüks süper yatla bir hafta Türkiye tatili ödülü verecek. Bu, ralli tarihinin en büyük ödülü olarak WRC kayıtlarına girecek.

Türkiye Rallisi'nde 72 gözetmen, 350 sektör olmak üzere 912 kişi görev yaptı. Ayrıca Avrupa'nın farklı ülkelerinden 19 FIA üst düzey görevli, 30 derecelendirme ve televizyon yayını görevlisi olmak üzere 49 yabancı görev aldı.

Yarışmanın son gününde şu sonuçlar alındı:

Marmaris etabı:

1. Hayden Paddon: 5.21.5

2. Andreas Mikkelsen: 5.25.0

3. Teemu Suninen: 5.25.2

Ovacık etabı:

1. Hayden Paddon: 6.34.1

2. Teemu Suninen: 6.39.0

3. Andreas Mikkelsen: 7.13.4

Gökçe etabı:

1. Sebastien Ogier: 8.12.3

2. Ott Tanak: 8.17.2

3. Jari-Matti Latvala: 8.19.3

Marmaris-2 (Power Stage)

1. Jan Kopecky: 5.25.6

2. Simone Tempestini: 5.27.8

3. Chris Ingram: 5.33.8

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Başkan Erdoğan ralli şampiyonasında sporculara ödüllerini takdim etti
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