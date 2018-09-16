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Erdoğan'nın, Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin önemli açıklama

'nın, 17 Eylül'de Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 15:22
Erdoğan'nın, Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin önemli açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan, 'nın, 17 Eylül'de 'nun Soçi şehrine günübirlik yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile ikili bir görüşme yapacak. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülüyor.

Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Erdoğan'nın, Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin önemli açıklama
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