FETÖ’nün mahrem imamı ve eşi yakalandı

Trabzon
'da FETÖ
/PDY
'nin gaybubet evine yönelik düzenlenen operasyonda örgütün mahrem imamı M.B ve eşi S.B yakalandı. Kars'ta kapatılan özel okul öğretmeni M.B'nin Kars'taki Polis Akademisi mezunlarından sorumlu mahrem imam olduğu ve örgüt aracılığıyla katalog evliliği yaptığı ortaya çıktı. Eşi S.B.'nin de kapatılan özel okul öğretmeni ve emniyet mensubu örgüt üyelerinin eşlerinden sorumlu olduğu öğrenildi. ADANA'DA 4 TUTUKLAMA
Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Aralarında öğretmen, öğrenci ve esnaf olan şüphelilerden 3'ünde örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu belirlendi. Gözaltındakiler arasında olan öğretmen S.Ö.'nün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis eşlerinin ablası olduğu ileri sürüldü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi tutuklandı.