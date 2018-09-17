Eski Müsteşar Tekin’den Rektörlük’te ilk gün makam jesti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Adı yeni olsa da Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birinde görev almaktan gurur duyuyorum" dedi. Mütevazı tavrıyla tanınan Prof. Tekin'in dekanlarla toplantısında büyük makam koltuğunu reddetmesi ise akademisyenlerin dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta sonu Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğüne atadığı Prof. Tekin görevine başladı. Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesinin ikiye bölünmesiyle 9 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, Ensitütü ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı Hacı Bayram Üniversitesi olarak eğitim hayatını devam edecek.

REKTÖR TEKİN'DEN MAKAM JESTİ

FETÖ ile mücadele ve dershanelerin kapatılma sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığını yapan Yusuf Tekin, yeni dönemde akademideki görevine devam kararı almıştı. MEB'de mütevazı tavırlarıyla tanınan Prof. Tekin, Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğünde dekanlarla gerçekleştirdiği ilk toplantıda da kendisi için ayrılan büyük makam koltuğunu reddederek, diğer hocalar için ayrılan sandalyelerden birine oturması akademisyenlerin dikkatini çekti.

REKTÖR PROF. TEKİN "HACI BAYRAM SOSYAL BİLİMLERE YENİ BİR NEFES OLACAK"

İlk toplantıda dekanlar, bazı akademisyen ve üniversite idari yöneticileriyle bir araya gelen Prof. Tekin, "Adı yeni olsa da köklü bir geleneği sürdüren bu üniversite, eğitim ve bilim hayatında daha hızlı atılımlar yapacaktır. Hacı Bayram Üniversitesi Türkiye'nin sosyal bilimler ve sanat alanında yeni bir nefesi olacak" diye konuştu.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Erzurum'un Tortum ilçesinde 1970'te doğan Tekin, ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1994'te bitiren Tekin, mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisans ve 2002'de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı.

Söz konusu fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl doçent oldu. 2011 yılına kadar değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu süre içinde bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekan vekilliği, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, bu görevinde de üniversitelerle üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında ortak projeler yürüttü. 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlığı süresinde de YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında 19. Yüzyıl Osmanlı modernleşmesi, Türk siyasal hayatı, Türk demokrasi tarihi, seçim sistemleri, anayasalar, insan hakları alanlarında dersler ve konferanslar verdi. Tekin'in bu konularda yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunuyor.

Akademik hayatı boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler veren Tekin, danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü, çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu tür çalışmalara katıldı.

Tekin, aynı zamanda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini de yürütüyor.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.