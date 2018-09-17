Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'den aranan 8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika: 'den aranan 8 kişi 'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi! 'de, askeri yasak bölgeden 'a kaçmaya çalışan ve haklarında aranma kararı bulunan 8 /PDY şüphelisi yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 15:56
Son dakika: FETÖ'den aranan 8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' askerleri ile jandarma ekipleri merkez Elçili köyünde birinci derece askeri yasak bölgeden 'a kaçmaya çalışan 8 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülüp haklarında araştırma yapılan şüphelilerin silahlı terör örgütü /PDY'ye üye olmak suçlarından aranma kayıtları olduğu belirlenen K.D., E.D., H.A., B.D., E.D., İ.D., Z.D. ile aranma kaydı bulunmayan E.O., olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Z.D. ile B.D., soruşturmalarının yürütülmesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne, K.D., E.D., H.A., E.D. ve İ.D. ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyesevk edilenlen E.O., denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

Son dakika: Ankara'da Başsavcı düğmeye bastı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'den aranan 8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN