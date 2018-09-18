3.havalimanı inşatında yalanlar ve gerçekler!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Üçüncü havaalanı inşaatında yaşanan işçi olayları yine birilerini heveslendirdi. Bitime şunun şurasında bir ay var. Girişimcisi, mühendisi ve işçisiyle dünya çapında bir projeden söz ediyoruz. İnanılmaz bir çalışma yürütülüyor.

Bir ay önce gidip gezdiğimde gözlerime inanamadım.

Bir yandan inşaat sürüyor bir yandan da apronlar dahil bitişe doğru hızla ilerleniyor.

Dile kolay, 76 milyon metrekarelik bir alan ve tam bittiğinde 200 milyon yolcu taşıyabilecek bir havaalanı yapılıyor. Dünyanın en büyüklerinden biri. Biraz yukarıdan bakınca devasa bir yapı, inşaat kamyonları bile karınca gibi görünüyor.

36-40 bin arası işçi, teknisyen ve mühendis çalışıyor.

Bu devasa alanda sorun yaşanmaması mümkün değil. Ancak yaklaşık 4 yıldır sürdürülen çalışmaların bitimine bir ay kala, işçilerin karşılaştığı bazı sorunların bir anda Türkiye'nin gündemine oturması ister istemez akıllarda soru işareti yarattı.

O soru işaretlerinin başında da pusuya yatmış HDP'li, CHP'li milletvekillerinin ve bir kısım sol medyanın buradan siyasi bir sonuç çıkarma çabaları geliyor. Ortaya atılan iddialar da inanılmaz. Neler denilmedi ki...

HDP Milletvekili Erkan Baş'ın şu sözleri bile insanı dehşete düşürmeye yetiyor: "Burada işçiler bilinçli bir şekilde öldürülüyor." Sol marjinal medya, sorunu daha da köpürterek topluma aktardı.

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