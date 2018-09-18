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haberi: 2 askerimizin şehit edilmesi olayı ile ilgili 9 'li hakimliğe sevk edildi

haberi... Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 /'lı terörist tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 19:00
Son dakika haberi: 2 askerimizin şehit edilmesi olayı ile ilgili 9 YPG'li hakimliğe sevk edildi

Suriye'de Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince düzenlenen operasyon sayesinde yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilen 9 terörist, savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesi'ne getirildi.

Adliye önüne elinde Türk bayrağıyla gelen 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu, teröristlere tepki gösterdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından teröristler, "kasten adam öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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Son dakika haberi: 2 askerimizin şehit edilmesi olayı ile ilgili 9 YPG'li hakimliğe sevk edildi
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