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Esrarengiz ’li hakkında önemli gelişme...

Başarılı bir operasyonla ’de yakalanarak ’ye getirilen terörist ’in ifadesi doğrultusunda özel ekip tarafından aranmaya başlanan esrarengiz 'linin izine ulaşıldığı ve operasyon hazırlığı yapıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 09:24
Esrarengiz ABD’li hakkında önemli gelişme...

'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin ölümüne neden olan kanlı saldırının faili olan terörist 'in sorgusu sürüyor. Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, gözaltı süresi ikinci kez uzatılan Reyhanlı saldırısı faili Yusuf Nazik'in sorguda verdiği bilgiler, ve Terör Şube Müdürlükleri ile istihbarat birimlerini alarma geçirdi. Bağlantıları hakkında konuşan terörist, bölgede bulunan diğer ülkelerin istihbarat birimleri ile de bağlantısı olduğunu söylerken, bu ifadeler sonrası iki ayrı noktaya operasyon hazırlığı başlatıldığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Yusuf Nazik'in verdiği isimler içinde dikkat çeken, iyi derecede Türkçe ve Kürtçe bilen 'linin izine de ulaşıldı. ABD'linin tespiti için çalışan 40 kişilik özel ekibin, bu kişinin izine 'de ulaştığı öğrenildi. Suriye'deki bazı güvenlik kamerası kayıtlarını ele geçiren MİT'in fotoğrafları Yusuf Nazik'e teyit ettireceği açıklandı.

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Esrarengiz ABD’li hakkında önemli gelişme...
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