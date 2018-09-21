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Son dakika: 5 ilde operasyonu!

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı /’nin kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden haberleştikleri belirtilen 13 şüpheli hakkında 5 ilde operasyon başlattı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:58
Son dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, / Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon başlattı,

kullanıcısı oldukları ya da üzerindeki hatlarda Bylock olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin bir bölümünün Bylock yazışmaları da elde edildi.

Bunun üzerine İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlendi. FETÖ şüphelilerinin İzmir, , Batman, Kayseri Antalyalya'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 13 kişi hakkındaki operasyon devam ediyor.

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Son dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu!
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