Son dakika: 5 ilde FETÖ operasyonu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon başlattı,

Bylock kullanıcısı oldukları ya da üzerindeki hatlarda Bylock olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin bir bölümünün Bylock yazışmaları da elde edildi.

Bunun üzerine İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlendi. FETÖ şüphelilerinin İzmir, Bursa, Batman, Kayseri Antalyalya'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 13 kişi hakkındaki operasyon devam ediyor.