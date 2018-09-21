Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Bursa'da terör operasyonu

Son dakika: 'da terör operasyonu

Son dakika haberi! 'da, Maoist Komünist Parti/Halk Kurtuluş Ordusu (/) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 11:07
Son dakika: Bursa'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde /'ya yönelik operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerde kaldıkları belirlenen örgüt üyesi 3 şüpheli ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalışan 8 kişi yakalandı.

'de adliyesevk edilenlen örgüt üyesi 3 kişinin aralarında bulunduğu 11 kişiden, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli civarındaki kırsalda faaliyet gösterdiği öğrenilen 3 şüphelinin, kamplarında eğitim aldıkları ve 'yı geçiş güzergahı olarak kullanıp sahte kimlikle yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi.

Son dakika: FETÖ'nün Mahrem İmamlarına operasyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bursa'da terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN