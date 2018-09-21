Son dakika: Bursa'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde MKP/HKO'ya yönelik operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerde kaldıkları belirlenen örgüt üyesi 3 şüpheli ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalışan 8 kişi yakalandı.

Tunceli'de adliyesevk edilenlen örgüt üyesi 3 kişinin aralarında bulunduğu 11 kişiden, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli civarındaki kırsalda faaliyet gösterdiği öğrenilen 3 şüphelinin, PKK kamplarında eğitim aldıkları ve Bursa'yı geçiş güzergahı olarak kullanıp sahte kimlikle yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi.