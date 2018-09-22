Ankara'da dev FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün Mahmrem İmamlar ile irtibat kuran askerler hakkında operasyon başlatıldı.

Örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle FETÖ imamlarıyla haberleştikleri anlaşılan 19 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere topLam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde oldukları öğrenildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülüyor.