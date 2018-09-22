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'da dev operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran 19’u üsteğmen 1'i teğmen toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 11:07
Ankara'da dev FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan ' nün Mahmrem İmamlar ile irtibat kuran askerler hakkında operasyon başlatıldı.

Örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle FETÖ imamlarıyla haberleştikleri anlaşılan 19 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere topLam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde oldukları öğrenildi.
Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülüyor.

Her taşın altından o hain çıkıyor

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Ankara'da dev FETÖ operasyonu
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