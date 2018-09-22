CHP yerli uçak üretimine nasıl engel oldu?

Başkan Erdoğan yerli ve milli teknoloji üretimi hakkında TEKNOFEST ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

"İHRACAT YAPILMASINA FIRSAT BİLE VERMEDİLER"

"1925'te Haliç'te yerli sermayeyle gerçekten önemli bir savunma sanayi fabrikası kurulmuştur. İkinci Dünya savaşı yılları sırasında bu çabalar hız kazanmıştır. İngiltere ve ABD'nin askeri yardımları bahane edilerek bu fabrika atıl hale getirilmiştir. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasının dışarıya ihracat yapmasına bile fırsat verilmemiştir. Vecihi Hürkuş'un çırpınışları sabote edilmiştir. Hele bir de Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın hikayesi var ki tam bir ibret vesikasıdır. Kafkas İslam Ordusu'nun dağıtılmasından sonra uzun yıllar yurt dışında yaşamak zorunda kalan Nuri Paşa, ikinci dünya savaşından sonra dönmüştür. 1949'da bu fabrika aralarında Nuri Paşa'nın olduğu pek çok kişiyle birlikte şüpheli şekilde havaya uçmuştur. Ölenlerin cesetlerine dahi ulaşılamamıştır."

CHP yerli uçak üretimini nasıl engelledi?

"TEHDİT EDİLDİĞİMİZ ANLAR BİLE OLDU"



"Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. İma yoluyla Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla dirayetle takip ettik, ediyoruz."

Haberleşme ve havacılıkta öncü olmak isteyen Nuri Demirağ engellendi

Nuri Demirağ, 1934'te Boğaz'a köprü yapmak istedi, engellendi. 1938'de Türk Hava Kurumu için ürettiği 65 uçağın siparişi son anda iptal edildi, batırıldı. Radyo istasyonu kurmak istedi, izin verilmedi. Bugün ilk Milli Haberleşme Uydu Projesi başladı, akıllı milli ağ alt yapısı kuruldu.

NURİ KILLIGİL ENGELLENDİ



Milli savunma sanayinin temellerini atan Nuri Kıllıgil kendi fabrikasında yanarak can verdi. Ölümüyle ilgili itfaiye ve adli tıp raporları yok edildi.