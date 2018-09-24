Cudi, 21 yıl sonra tünelle aşıldı

Şırnak'ta, adı sık sık terör olaylarıyla anılan Cudi Dağı
'ndan açılan ve Cizre, Silopi
ile Şırnak'ı birbirine bağlayan 2 tünel, yaklaşık 21 yıl aradan sonra faaliyete girdi. Tünellerin resmi olmasa da fiili olarak hizmete açılması ile Cizre-Şırnak arasındaki 45 dakikalık mesafe 15 dakikaya indi. Şırnak ile Cizre arasından geçen Kasrik deresi üzerinde yapılması planlanan ve mevcut karayolu ile birçok köyü sular altında bırakacak olan Cizre Barajı nedeniyle Cudi Dağında tünellerin açılması işi 1997'de ihalesinin yapılması ile başlamıştı. Yaklaşık 21 yıl aradan sonra biri 700, diğeri 800 metre uzunluğundaki 2 tünel tamamlanırken, bir tünel hizmete açıldı, diğeri ise yol bağlantısının sürmesi için daha faaliyete giremedi. TERÖRİSTLERİN HEDEFİ OLDU
Yapımı sırasında birçok kez terör saldırısı gerçekleştirilen tünellerin yapımında çalışan iş makinaları ateşe verilmişti. Şırnak'ın İkizce Köyü yakınlarında yapımı tamamlanan 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğunda bir viyadük te tamamlandı. Açılan yol ile birlikte Şırnak İle Cizre arasındaki mesafe 45 kilometrede 37 kilometreye, süre ise 45 dakikadan 15 dakikaya indi. Yolda kaza yapma oranı da en aza ineceği belirtildi. Tünellere, 1 Ekim 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin adı verilmişti. AA