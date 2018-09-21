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: Bakan müjdeyi verdi! Dev proje yıl sonunda hizmete giriyor

haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çalışmalarıyla ilgili, "Yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 12:31
Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! Dev proje yıl sonunda hizmete giriyor

haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çalışmalarıyla ilgili, "Yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.

TEST SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Banliyösü Pendik-Maltepe hattında test sürüşü başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan makinist koltuğuna geçerek ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla İstanbul Banliyösü Pendik- Maltepe hattında test sürüşleri başladı. Bakan Turhan makinist koltuğuna geçerek ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Turhan ve beraberindekiler Pendik İstasyonundan Maltepe'ye doğru hareket etti. Bakan Turhan'ın test sürüşü öncesinde yetkililerle konuşarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı görüldü.

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Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! Dev proje yıl sonunda hizmete giriyor
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