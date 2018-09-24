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'da operasyonu: kullanıcısı 21 kişi yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik yapılan operasyonda, kullanıcısı 21 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 07:30 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 07:35
İstanbul'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 21 kişi yakalandı
Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, /'nin gizli haberleşme ağı ''u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilerin haklarında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ilçede 54 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin çoğunluğunun, örgütün sözde okullarında öğretmenlik yapmış ve devletin eğitim kurumlarından ihraç edilmiş kişiler olduğu ileri sürüldü.

Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 21 kişi yakalandı
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