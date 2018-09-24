Kapalı dükkân yok işlerimiz çok iyi

CHP
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
'in İstanbul'da ticaretin kalbi olan Kapalıçarşı
'da esnafın kepenk kapattığına yönelik iddialarının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.Esnafın cuma namazı saatinde işyerini kapatıp namaza gitmesini fırsat bilen Gürsel Tekin, kapalı dükkanın önünde poz verdi, bu kareyi de twitter'da paylaşıp hükümeti ekonomiye yönelik algı operasyonuna imza attı. Tekin'in çektirdiği o poz da üzerine giydiği gömleğin bin lira değerinde olması da işin ironik kısmıydı. Çarşının nabzını tutan SABAH'a konuşan esnaflar Tekin'i eleştirdi: İDDİALARI DOĞRU DEĞİL Salih Bülbül (Tekin'in bahsettiği dükkanın sahibi):
Döviz büromuz 1980'lerden bugüne faaliyette. Hiç kapanmadı. Tekin'in iddiaları doğru değil. Ziyaret ettiği anda cuma namazı saatiydi. Esnaf namazdaydı. Tekin o anda gelmiş. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler, dükkânlar kapalı olur. Bu yüzden Gürsel Bey yanlış anlamış durumu... Kapalıçarşı çalışmaya devam ediyor. SATIŞLAR ARTTI Murat Bozkurt:
Kapalıçarşı'da eski ve köklü esnaflar tüm krizlere rağmen ayakta kaldı. Yeni ve dayanamayan esnafların bir kısmı ise yüksek kira ve 15 Temmuz
darbe girişimi krizinden sonra kuyumcu dükkânlarını kapatarak az sermaye ile çok para kazanmak için turistik yiyecek baharat ve şekerleme sektörüne girdiler. Kapalıçarşı'da dükkânların kapandığı iddası doğru değil. 15 Temmuz darbe girişiminden iki yıl sonra aksine esnaf toparlandı. Turistin gelmediği doğru değil. Arap ve Çinli turistler Avrupalı turistlerden daha fazla kazandırıyor. Asıl turist gelmediği zaman kriz olur. Dövizin değerlenmesi krizin aksine yabancının harcamasını ve esnafın daha fazla kazanmasını sağladı. PİYASA DAHA DA CANLANDI Kuyumcular Emirhan Utkaner ve Emir Güler:
Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz esnafından işyerini kapatan yoktur. Burada boş dükkân yoktur. Sadece kriz yaşayan esnaf daha az sermayeli iş dalını değiştirdi. Bu yıl Arap ve Çinli turistlerden dolayı işler iyi. Sadece çok para kazanmak için az sermaye ile sektör değişikliği yaşanıyor. Yabancılar para değerlerinin artması nedeniyle daha çok altın ve değerli eşyalar alıyorlar. Kriz söylentisinin aksine piyasa daha da canlandı. Yalnızca yerli vatandaşın alımı azaldı. Zaten Kapalıçarşı da turistlere hitap ediyor. ARAP VE ÇİNLİ SEVİNCI Kuyumcu Hakan Kurtuluş:
Çarşı'da bir tane kapalı veya kiralık dükkan yok. Arap ve Çinli turistlerin yoğunluğu Avrupalı turistleri aratmıyor. Her taraf kapalı iddiaları yalan. Esnafın Cuma'da olmasından dolayı iç kısımlardaki esnafın kepenklerini kapatması kötü ve art niyetli insanların yanılgısına neden olmuştur. Çarşı'nın ana artellerinde bir tane kapalı yer bulamazsınız."