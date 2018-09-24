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Özbekistan Mirziyoyev, Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Özbekistan , Başkanı 'ı kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 23:07
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TBMM Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Başkanı , Özbekistan'daki resmi temasları kapsamında tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kabulde yaptığı konuşmada, Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siyasi irade ve ortak çabalar sayesinde, geleneksel olarak yakın ve dostane olan Özbek-Türk ilişkilerinin seviyesine ulaştığını vurgulayan Mirziyoyev, ile Özbekistan arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların, bu tür ziyaretlerle daha sağlam temellere oturarak, yapıcı bir iş birliğine dönüştüğünü söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, mutabakatların hayata geçirilmesinin yanı sıra ortak programların ve iş birliği projelerinin desteklenmesine yönelik parlamenterlerin aktif desteğinin önemli olduğunu da dile getirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım da ziyarette, Cumhurbaşkanı 'ın samimi selamları ve iyi dileklerini Mirziyoyev'a iletti.

Son dönemde Özbekistan'da gerçekleştirilen büyük çaplı reformları takdirle karşıladıklarını belirten Yıldırım, Türkiye'nin, Özbekistan ekonomisini ve sosyal sektörünü geliştirmeye yönelik projelere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede taraflar, geleneksel dostluk ve uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirmesine yönelik görüşlerini yineledi.

TBMM Başkanı Yıldırım daha sonra Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşerek, ikili ilişkileri ele aldı.

Yıldırım, ayrıca Taşkent'te Bağımsızlık ve Hümanizm anıtını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TBMM Başkanı Yıldırım'ı kabul etti
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