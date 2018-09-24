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: Reyhanlı saldırısının faili Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak adliye binasına götürüldü. Yusuf Nazik'in sorgusunda 24 ismi teşhis ettiği, bu kişilerden 14'ünün saldırıyla alakalı kişiler olduğu öğrenildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 15:48
Son Dakika: Reyhanlı saldırısının faili Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti

2013 yılında Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist , MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Aranan teröristler listesinin 'mavi' kategorisinde yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak bina içine koşarak sokuldu.

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak.

Son dakika: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yakalandı
Terörist Yusuf Nazik adliyeye getirildi

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Son Dakika: Reyhanlı saldırısının faili Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti
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