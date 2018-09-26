Deniz Yücel’in tazminat talebine mahkemeden ret!

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, hakkında FETÖ ve PKK propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 14 Şubat 2017'de ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Yücel hakkında 'Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yaptığı' ve 'Halkı kin ile düşmanlığa tahrik' iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. İddianamede Yücel'in PKK elebaşları ile yaptığı röportajlara ve bazı sosyal medya paylaşımlarına yer verilmişti. Hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar vermişti. Yücel soluğu Almanya'da almıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Deniz Yücel, ilerleyen süreçte cezaevinde kalıp gazetecilik faaliyetini yerine getiremediği ve hürriyetinden mahrum bırakıldığı iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine toplam 1 milyon 250 milyon liralık tazminat davası açtı. FETÖ tutuklusu Mehmet Baransu'nun avukatlığını da yapan Veysel Ok aracılığıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuran Yücel, 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte tahliye edilmesinin, tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunun delili olduğunu ileri sürdü.

MAHKEME TAZMİNATI REDDETTİ

Deniz Yücel'in açtığı davaya İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Canel Rüzgar başkanlığındaki mahkeme heyeti, Deniz Yücel'in tazminat talebini reddetti. Mahkeme, 4 bin 360 liralık avukatlık masrafının da Deniz Yücel'den alınarak Maliye Hazinesi'ne ödenmesine hükmetti.

Deniz Yücel hakkındaki dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor.