Dünya merhametsizlikten can çekişiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan, Somali ve Myanmar 'a yaptığı ziyaret esnasında oralarda da yaşayan insanların dramlarını gördüğünü belirterek, "Bu ülkelerdeki insani yardım a muhtaçlara yardım etmek konusunda uluslararası toplum sınıfta kalmıştır" dedi. ABD'nin New York şehrinde SETA Vakfı'nın düzenlediği "Bugünün İnsani Meydan Okumalarında Türkiye 'nin Rolü" başlıklı panelde konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım vizyonunu anlattı.Erdoğan, Somali, Yemen, Suriye ve Gazze'de büyük acılar yaşandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir başka millet için harekete geçtiğimizde, bizden farklı olanla üst bir kimlikte buluşuruz. Bu da empati yeteneğimizi geliştirir. Böylece, adil ve barışçıl bir dünyanın temellerini atmış oluruz. Mevlana'nın ifadesiyle, bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez." 2017'de Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün herkesin içini titrettiğini fakat tüm dünya konuya gereken önemi göstermediğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Son Myanmar ziyaretimde gördüklerim, masum çocukların çaresizlikleri değil, dünyanın merhametsizlikten can çekişmesi halidir. Orada konuşup dertleştiğim kadınlar, dünyayı bekleyen gerçek tehlikenin vicdan yoksunluğu olduğunu göstermiştir. Böyle bir vasatta insani yardımlar, insanlık kandilini yeniden tutuşturma anlamı taşır" diye konuştu.Global insani yardım raporunun 2017 verilerine göre 134 ülkede 201,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Türkiye'nin yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir. Türk insanının tarihten gelen vakıf geleneği ile güçlendirdiği bu paylaşımcı karakteri, Türkiye'yi uluslararası toplumun yükünü sırtlayan bir ülke haline getirmiştir" şeklinde konuştu. Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeli'yi misafir ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: Suriyeli kadınların meslek edinmesi için çalışıyoruz. Kuaförlükten bilgisayar becerilerine pek çok alanda mesleki kurslar veriyoruz. Gelişim ve hobi kurslarıyla, kadınları hem rehabilite ediyor hem de kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz."Paneldesöz alan Dr. Mehmet Öz, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD ) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve " People Demand Change " adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Bassam Barabandi konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Türkiye'deki Suriyelilerin barındığı kampları ziyareti sırasında çocukların savaşta çektiği acılara şahit olduğunu belirten Dr. Öz, Suriyeli çocukların çoğunun büyük bir travma yaşadığını ifade etti. Öz, "Bu çocuklara destek vermezsek bir nesli kaybetmiş oluruz. Ya şimdi bir şeyler yapacağız ya da sonra. Şimdi yaparsak etkisi daha büyük olacak" dedi.Türkiye'nininsani yardım altyapısının kimi afetlerde ev sahibi ülkeden daha önce afetzedelere ulaşabilen, dinamik ve esnek yapıya sahip olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, Türkiye'nin dünyada afetlere müdahale noktasında en ileri ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, yardım politikalarının, yardım alanın bağımlılığını azaltacak şekilde olması gerektiği ve acil durumlarda afetzedelere yapılan katkının ötesinde krizlerini önleyecek, kalkınma destekleriyle bağımlılıklarını azaltacak şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.BaşkanErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, El Cezire'nin internet sitesinde Afrikalı kadınlara ilişkin bir makale kaleme aldı. "Afrika'nın sorunlarını çözmek için kadınlara şans verin" başlıklı makalesinde Emine Erdoğan, kadınların güçlendirilmesinde eğitimin kritik rol oynayacağını vurguladı. Türkiye'nin Afrikalı kadınlara temel hizmet sağlamak üzere yardım projeleri üstlendiğinden bahseden Emine Erdoğan, "Son yıllarda 46 Afrika ülkesinden 3 bine yakın genç kız, Türkiye'nin sağladığı burslarla yüksek kaliteli milli eğitim kurumlarına erişim sağladı. 362 kadın, Türkiye'deki eğitimlerini tamamladı ve ülkelerine doktor, mühendis ve öğretmenler olarak geri döndü" dedi. Emine Erdoğan, Afrikalı kadınlar için ekonomik fırsatlar yaratmanın hayati olduğuna değinerek, Etiyopya ziyaretinde karşılaştığı takı yapan kadınlar için ürünlerini satabilecekleri Afrika el sanatları pazarı ve Kültür Evi'ni açtıklarını hatırlattı.?"Günümüzünİnsani Meydan Okumalarında Türkiye'nin Rolü" konulu panelde konuşan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde insani yardım çabalarında dünyaya örnek olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada insani yardım hesaplarına meydan okuduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin insani yardımlarını siyasi, politik veya ekonomik hesaplarla yapmadığını dile getirdi. Duran, Türkiye'nin bölgede sorumluluğunun farkında olan bir aktör olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin omuzunda ağır ve büyük bir yük var ve uluslararası toplum bu konuda Türkiye'ye yardım etmelidir. Bu yüzden dünyanın dikkatini bu duruma çekmek üzere New York'ta bir araya geldik" ifadelerini kullandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise "Bizler sadece insani yardım yapmıyoruz, aynı zamanda kalıcı bir kalkınma sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Yine panelde söz alan "People Demand Change" adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Bassam Barabandi, Türkiye'nin Suriye'de Beşar Esad rejiminin saldırılarına maruz kalan Suriye halkı için Rusya ile yaptığı görüşmelerin ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmesi gerektiğini anlattı. İdlib sorununun henüz çözülmediğini söyleyen Barabandi, "Türkiye bu süreçte desteklenmeli. Türkiye bölgede yaptıklarıyla örnek teşkil etmektedir ve Suriye'de topraklarını terk etmek zorunda kalan halkın geri dönmesini sağlayacak bir zemin hazırlanmalıdır" diye konuştu.