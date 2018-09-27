Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumaya Kapalıçarşı’ya bekliyoruz

Cumaya ’ya bekliyoruz

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Cumaya Kapalıçarşı’ya bekliyoruz
Milletvekili , SABAH'ın, İstanbul'da ticaretin kalbi olan 'da esnafın kepenk kapattığına yönelik iddialarının tamamen yalan olduğu ortaya çıkarması üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Kapalıçarşı'da esnafın kepenk kapattığına yönelik iddialarını yineleyen Tekin yalanını ortaya çıkaran gazetecilere "Alçaklar" diyerek hakaret etti. Tekin kendisine arka çıkmayan partili arkadaşlarına da ağır ithamlarda bulundu. Tekin, Kapalıçarşı ziyaretine Brooks Brothers marka gömleğiyle gittiğini de doğruladı. Tekin, "Düştüler benim gömleğin peşine. Gömleği bin lira. Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" dedi.
Kepenk kapattığı iddia edilen Kapalıçarşı esnafı ise iddialarını sürdüren Gürsel Tekin'e çağrıda bulunarak, "Bu hafta cuma namazının ardından Gürsel Tekin'i dükkanlarımıza bekliyoruz. Çıtak 'de çay içelim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumaya Kapalıçarşı’ya bekliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN