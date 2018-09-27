Cumaya Kapalıçarşı’ya bekliyoruz

CHP İstanbul
Milletvekili Gürsel Tekin
, SABAH'ın, İstanbul'da ticaretin kalbi olan Kapalıçarşı
'da esnafın kepenk kapattığına yönelik iddialarının tamamen yalan olduğu ortaya çıkarması üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Kapalıçarşı'da esnafın kepenk kapattığına yönelik iddialarını yineleyen Tekin yalanını ortaya çıkaran gazetecilere "Alçaklar" diyerek hakaret etti. Tekin kendisine arka çıkmayan partili arkadaşlarına da ağır ithamlarda bulundu. Tekin, Kapalıçarşı ziyaretine Brooks Brothers marka gömleğiyle gittiğini de doğruladı. Tekin, "Düştüler benim gömleğin peşine. Gömleği bin lira. Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" dedi.
Kepenk kapattığı iddia edilen Kapalıçarşı esnafı ise iddialarını sürdüren Gürsel Tekin'e çağrıda bulunarak, "Bu hafta cuma namazının ardından Gürsel Tekin'i dükkanlarımıza bekliyoruz. Çıtak Döviz
'de çay içelim" dedi.