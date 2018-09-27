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Erdoğan: Deniz kuvvetlerimiz gurur veriyor

’nin 480’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, “Deniz kuvvetlerimiz devraldığı mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor” dedi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Erdoğan: Deniz kuvvetlerimiz gurur veriyor
Başkan , 'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Denizcilerimizin gurur abidesi Preveze Deniz Zaferi, tarihimizin en şanlı ve görkemli zaferlerinden biridir" diyerek, komutasında kazanılan zaferin Osmanlı devletinin Akdeniz'deki egemenliğini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünü de tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.
Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Başta Preveze Deniz Zaferi olmak üzere, tarihi büyük başarılarla dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz, devraldığı mirası güçlendirerek geleceğe taşımakta, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandırmaktadır. Deniz kuvvetlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında yüksek bir vazife şuuruyla barışa değerli katkılarda bulunmakta, geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri günümüzde de gururlandırmaya devam etmektedir."
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Erdoğan: Deniz kuvvetlerimiz gurur veriyor
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