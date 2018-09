‘Türkiye artık küresel lider’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , ABD merkezli " Foreign Policy " dergisi için bir makale kaleme aldı. " BM 'yi Nasıl ve Neden Düzeltmeliyiz?" başlıklı makalede Erdoğan, "İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır. Türkiye , küresel bir lider haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.Dünyanın her yerinden liderlerin, New York'ta bulunan BM'de toplanarak insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunları masaya yatırdıklarını belirten Erdoğan, "BM'yi tüm insanlar için kayda değer kılmak" ana temasıyla düzenlenmesinin, örgütün yaşadığı zorlukların bir özetini sunduğunu ifade etti.BM'nin eşi görülmemiş bir itibarkrizi yaşandığını vurgulayanCumhurbaşkanı, mevcut sorunlarınınkökeninde Güvenlik Konseyi'nin"dünyanın her yerinde barış ve güvenliğitesis etme" sözünü yerine getirememesininyattığına işaret etti: "Örgütünbu en üst karar alma organı Bosna'danRuanda'ya, Suriye'den Filistin'e kadarbirçok yerde yaşanan suçları engelleyememiş,menfur saldırıların sorumlularınıadalete teslim edememiştir. Dünyanınfarklı bölgelerinde otoriter rejimler,BM'nin gözleri önünde masumsivilleri konvansiyonelsilahlar ve kitle imhasilahlarıyla hedefalmış, bazı rejimlerhiçbir yaptırımlakarşılaşmaksızınsoykırımlargerçekleştirmiştir. Örgüt, aynı zamanda yoksulluk ve yetersiz beslenmeden muzdarip milyonlarca çocuğu yüzüstü bırakmış, Türkiye'nin de çok iyi bildiği üzere mültecilerin acısını dindirecek adımları atamamıştır. İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır."Erdoğan, Türkiye ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin, BM'de reform çağrısında bulunduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Karşı kamp ise ABD'yi kapsamakta, Birleşmiş Milletler'in zayıf yönlerini istismar ederek liberal uluslararası düzenin altını oymaya çalışmaktadır. ABD Başkanı Trump'ın, BM İnsan Hakları Konseyi ve UNESCO'dan çekilme ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na mali yardımlarını durdurma kararları bu durumun açık örneğidir. Trump konuşmasında, bu yaklaşımını 'ilkeli realizm politikası' olarak nitelemiştir. Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bu günlerde BM'ye yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız.Eğer mevcut sistemden fayda sağlayan biravuç ülke reform yapmak istemiyorsa ve ABD'ninde aralarında bulunduğu BM'nin mimarları tektaraflı adımlar atarak çok taraflılık ilkesine zararveriyorsa, 'küresel liderliğin' yeniden tanımlanmazamanı gelmiş demektir. Milletler topluluğu, BMveya başka örgütlerin çatısı altında gerekeni yapmalıdır. Türkiye, bu topluluğun üyesi olacaktır."Tayyip Erdoğan, makalesini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz, 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine atıfla 'Dünya Beşten Büyüktür' kampanyasını başlattı. Bugün bir kez daha milletler topluluğuna BMGK'deki daimi üyelik uygulamasına son verilmesi, üye sayısının 20'ye çıkarılması ve tüm ülkelerin bu platformda sırayla temsil edilmesi davetimi tekrarlıyorum. Türkiye, bir askeri veya ekonomik süper güç olmamakla birlikte Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olarak küresel bir lider haline gelmiştir.""Türkiye dünyanın önde gelen insani yardım bağışçıları arasında yer almaktadır. Mülteci krizinin ulaştığı boyutlar, bu meselenin BM gibi örgütler aracılığıyla daha yakın iş birliği yapılmadan çözülemeyeceğini ortaya koymaktadır. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı inisiyatif alarak, BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır. Zira kayda değer bir uluslararası sistemin kurulması için mevcut yapıyı tamamen ortadan kaldırmak gerektiğine inanmıyoruz. BM Genel Kurulu artık dünya liderlerinin konuşma yapmak ve şikayetlerini sıralamak için geldiği bir platformdan daha fazlası haline gelmelidir. 2018, yeni bir BM sisteminin temellerinin atıldığı yıl olmalıdır."