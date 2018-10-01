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Erdoğan'dan 'na taziye

, bugün Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatlarını kaybedenler için Endonezyalı mevkidaşına taziyede bulundu, 'nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 17:23
Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na taziye

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatlarını kaybedenler için lı mevkidaşına taziyede bulundu. Endonezyada 1300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu büyük felaket karşısında, ve başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.

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Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na taziye
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