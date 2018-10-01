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'den 2 yıldır aranan doktor yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 2 yıldır hakkında yalama kararı bulunan doktor İsmail B.(46), saklandığı eniştesinin evinde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 15:46
FETÖ'den 2 yıldır aranan doktor yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, soruşturması kapsamında 2 yıl önce hakkında yakalama kararı çıkan göğüs hastalıkları uzmanı doktor İsmail B.'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu İsmail B.'yi Darıhüyük köyünde oturan eniştesi Mustafa T.'nin (67) evinde saklandığı belirledi. 2 yıldır köydeki evde saklanan İsmail B., bugün düzenlenen operasyonda kendisine saklanmasında yardımcı olan eniştesiyle birlikte yakalandı. İsmail B.'nin kapatılan 'daki hesabında yüklü miktarda parasının bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı ''u kullandığı, örgütün ildeki sağlık sektöründen sorumlu üst düzey yöneticisi ve örgütle bağlantısı olan bir şirketinde ortağı olduğu ileri sürüldü.

İsmail B. ve eniştesi Mustafa T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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FETÖ'den 2 yıldır aranan doktor yakalandı
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