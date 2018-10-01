Yatağan İYİ Parti'de istifa rüzgarı

İYİ Parti Yatağan İlçe Teşkilatı, haftaya istifalarla başladı. İYİ Parti Yatağan İlçe Başkanı Oktay Yönter, yaptığı açıklamayla, kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptığı partisinden istifa ettiğini bildirdi. Yönter, kendisiyle benzer düşünceleri paylaşan yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kazıl, Kader Karayiğit, Ali Fuat Göka, Ali Güçlü ve Hüseyin Balcı'nın da partiden istifa ettiğini duyurdu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Belen ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Aysun Duru, Nuray Yaran ve İbrahim Çallı da partideki görevlerinden istifa etti. Yönter, istifaların nedenini ise 'merkez bir parti olunmaması' olduğunu kaydetti.

Geçen 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde yüzde 21 ile Yatağan'ın, Muğla'daki en çok oyu alan İYİ Parti teşkilatı olduğunu hatırlatan Yönter, bu başarının partinin üst organları tarafından takdir görmediğini ve bu başarıyı ilçe teşkilatının başarılı çalışmasının sonucunda alındığını anlamadığını öne sürdü. Yönter, bazı zihniyetlerin yeni kurulan partinin farklı siyasi görüşleri içinde barındırmak yerine başka bir partinin devamı niteliğinde bir algı yarattığını ileri sürerek, "Oysa ki bu partiye katılma amacımız merkez bir parti olacağı sevdası idi" dedi. İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı'nın sevdalı olmak yerine şahısların şahsi menfaatlerine hizmet eden bir parti konumuna geldiğini iddia eden Yönter, şunları söyledi:

"Sorgulayanların ve eleştirilerin sevilmediği bir anlayışla başarıya ulaşmak mümkün değilken biat etme kültürünü buraya yerleştirmeye çalıştılar. Muğla'daki teşkilatların üzerindeki 'Ben varım, burası benden sorulur' şeklindeki düşünceye sahip olanlar benim ve benim gibi düşünenlerin çalışma şevkini kırmıştır. Bu zihniyetler kendisi gibi düşünmeyenleri ihraç veya yönetimden alırım algısını bizlere hissettirmiştir. Muğla'da teşkilatlar fikirlerini dile getirememiş ve eleştirilerini yapamamıştır. Ülkede demokrasinin olmadığını belirterek buna karşı duranlar parti içi demokrasiyi yok saydılar."

'BEN MERKEZCİ ANLAYIŞ'

Yönter, yola "Konuşan Türkiye" düşüncesiyle çıktıklarını fakat yolculuk sırasında yol arkadaşlarının buna müsaade etmediğini vurgulayıp, "Kendi içerisinde demokrasiyi uygulamayanların, olmadığını iddia ettikleri demokrasiyi ülkesine getirip getirmeyeceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Muğla'daki bu 'Ben merkezci' anlayış kendi menfaatleri uğruna bir dahaki seçimleri düşünerek hareket etmiş, bunun üzerine bir kurgulama içerisine girmişlerdir. Partinin kimliği ve teşkilatların gücü ile bir yere gelenler bu başarıyı kendilerine saymış ve teşkilatlara özgürlük alanı bırakmamıştır. İstifamın birlikte görev yaptığım yönetim kurulu arkadaşlarım ile bir alakası yoktur. Onlar; gece, gündüz demeden özverili bir şekilde geçirmiş olduğumuz genel seçimlerde çalışmışlardır" diye konuştu.

Birlikte görev yaptığı partililere ve kendilerine oy veren herkese teşekkür eden Yönter, siyasi hayatını sonlandırdığını da sözlerine ekledi.

