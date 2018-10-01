İzmir Belediye Başkanı'ndan flaş karar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, daha önce 24 Haziran seçimlerinin 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirdiği' yönündeki yaptığı açıklama sonrası, kentte parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Aziz Kocaoğlu İzmir'den aday olmayacak

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle; "İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süre başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğüdür. Bugün 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararı aldım."