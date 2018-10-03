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açıkladı: 'ye intikal ettiler

ndan yapılan açıklamada, "'te icra edilecek müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 21:52 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 02:02
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye intikal ettiler

nca, ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ile ilgili ortak eğitimlerinin başlamasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 2 Ekim 2018 tarihinde 'ye intikal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Münbiç ile ilgili ortak eğitimlere yönelik bilgi verildi.

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriyefaaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel, 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir."

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye intikal ettiler
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