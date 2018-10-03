Son Dakika: Büyük operasyon başlıyor

Hatay Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada 20 Ocak 2018 tarihinde "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlandığını bazı yerlerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği hatırlatılarak, "Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ile meşru müdafaa kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay-Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, ayrıca 2017/10341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran 2018 tarihinde süresi dolan, Teknecik-Denizgören Hd. Krk. Bölgesi, Kayapınar-Tekneceki Hd. Krk. Bölgesi, Çamlıtepe-M.Uyğun Hd. Krk. Bölgesi, Dağardı Hd. Krk. Bölgesi, Topraktutan-Pulluyazı Hd. Krk. Bölgesi, Belengöz Hd. Krk. Bölgesi, Görentaş-Güveççi Hd. Krk. Bölgesi, Kılıçtutan Hd. Krk. Bölgesi, Şanlı Hd. Krk. Bölgesi, Karbeyaz, Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. Alim Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. Ali Demirbüken Hd. Krk. Bölgesi, Yeşilce Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Çvş. M. Özeker Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Er Gökhan Çakır Hd. Krk. Bölgesi, Cilvegözü Hd. Krk. Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-2 Bölgesi, Karakaya Hd. Krk. Bölgesi, Güntepe Hd. Krk.-1 Bölgesi, Güntepe Hd. Krk.-2 Bölgesi, Ufuk Hd. Krk. Bölgesi, Halepli Hd. Krk. Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-2 Bölgesi, Zafer Toka Hd. Krk. Bölgesi, Yağmur-Akbaba- Gökhan- Erol Çavuş Hd. Krk'ları Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-1 Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-2 Bölgesi'nde 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Valilik tarafından özel güvenlik yeri ilan edilen bölgelerden fotoğraf ve görüntü almanın yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada içinde bulunulan dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, valilikçe ilan edilen ve geçici özel güvenlik bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine gün doğumundan günbatımına kadar kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verileceği kaydedildi.