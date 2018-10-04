Bank Asya’yı kurtarmak için ölüler adına bile hesap açtılar

Fetullahçıları Terör Örgütü'nün (FETÖ
) finansmanını sağlamak ve himmet paralarını aklamak için Bank Asya
'daki hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği "bloke işlem oyunu"nda, hesap sahiplerinden 5'inin ölü olduğu belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK), yapılan incelemelerde, FETÖ'nün, himmet paralarını aklamak için Bank Asya'yı nasıl kullandığı deşifre edildi. 50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İllerde toplanan himmet veya farklı bir iş adamı tarafından örgüt için sağlanan paraların, eşit tutarlar halinde Bank Asya'da bulunan hesaplara aktarıldığı, hesaplardaki paraya banka
çalışanı tarafından müşteri talimatı gerekçesiyle bloke uygulandığı, müşterinin kendi hesabına bloke koyması gibi bir durumun diğer bankalarda söz konusu olmadığı saptandı. Yapılan inceleme sonucunda, 1 Ocak 2014 - 3 Nisan 2017 arasında Bank Asya'nın 37 farklı ilde yer alan 284 farklı şubesinde, şüpheliler tarafından toplam 106 bin 764 bloke koyma veya kaldırma işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu işlemlerin hacminin 130 milyon 621 bin 478 lira, 69 milyon 413 bin 412 dolar, 7 milyon 789 bin 742 euro, 6 milyon 108 bin 251 ons altın ve 16 bin 656 pound olduğu belirlendi.
FETÖ'nün bu işlemleri gerçekleştirdiği hesapların sahiplerine bakıldığında 5'inin ölü, 75'inin ise 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı. Ayrıca adına açılan hesaplardan işlem yapıldığı tespit edilen kişilerden 308'i hakkında FETÖ üyesi olmaktan soruşturma açıldığı, 727'sinin ByLock kullanıcısı, 139'unun "mahrem imam" olduğu, 59'unun ise kamu görevinden ihraç edildiği saptandı. Çalışmalar sonucu, 143 banka personelinin, hesaplara bloke koyma işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Soruşturma kapsamında, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.